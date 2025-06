Crotone. Stop alla violenza di genere, la Polizia ancora più vicina alle donne

Nella cornice di un affollato lungomare, ieri a Crotone si è svolto l’evento organizzato dalla Questura cittadina e supportato dall'associazione Soroptimist, per dire basta alla violenza sulle donne ed abbattere il muro di silenzio ed omertà che circonda l’odioso fenomeno.

Alla manifestazione ha preso parte svolta il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro, ma anche i 27 Sindaci della provincia, con gli interventi, oltre a quello dello stesso Sottosegretario, del Prefetto di Crotone, Franca Ferraro, del Questore Renato Panvino, dell’arcivescovo Mons. Alberto Torriani, del Procuratore della Repubblica Domenico Guarascio e della Presidente del Club Soroptimist locale Maria Lucia Cosentino.

L’impegno quotidiano

L’impegno quotidiano dalla Polizia nel contrastare ogni forma di violenza sulle donne, porta oggi tutti gli stakeholder interessati al fenomeno a riflettere sulla necessità che a complemento di una sempre più incisiva ed efficace azione repressiva delle Forze dell’ordine e della magistratura, ciò che occorre è spingere le vittime ad una maggiore consapevolezza sulle opportunità ed i diritti che lo Stato garantisce loro.

L’esortazione a denunciare

Da questo nasce l’iniziativa di ieri, portata avanti dal Questore Panvino, certo del fatto che eventi simili, tesi ad esortare tutte le donne a denunciare la spirale di violenza alla quale spesso devono sottostare per paura o per incapacità di reagire, dettata dalle continue minacce psicologiche, tali da annullare la loro personalità.

In questa direzione, anche gli autorevoli interventi dei relatori che più volte hanno manifestato l’apprezzamento per la manifestazione, auspicando che l’evento possa aver scosso la società civile ad una reazione per ogni forma di violenza verso la legalità.

Il fumetto degli studenti

Nel corso del convegno si è esibita la Banda Musicale composta da studenti dell’Istituto Comprensivo “Cutuli” e la Scuola di Danza “Le Krotoniadi”.

È stato anche promosso un fumetto realizzato dai ragazzi del Liceo Classico “Pitagora” che inneggia alla legalità ed a non abbassare la guardia, rimanendo nella propria terra per aiutarla a crescere. L’opera dei ragazzi si ispira ad un libro, scritto dal noto magistrato Nicola Gratteri e dal Prof. Antonio Nicaso, e dal titolo “Senza scorciatoie”.

L’evento è stato condotto dalla giornalista Antonella Marazziti, trasmesso in diretta dalla radio locale RadioStudio97 e seguito da numerosi giovani e cittadini presenti sul lungomare.