Il Comune di Reggio Calabria incontra il mondo della scuola

Proseguono gli incontri organizzati dalle Commissioni comunali di Reggio Calabria Affari Istituzionali e Statuto, presieduta da Giuseppe Marino, e Istruzione, presieduta da Marcantonio Malara, dal titolo "Dialoghi coi giovani sul tema della democrazia. Al cuore della democrazia".

Dopo la prima tappa al Liceo Artistico Preti-Frangipane, le rappresentanze di tutti i gruppi consiliari si sono spostate all’Istituto Tecnico Tecnologico Panella Vallauri, diretto dalla dirigente scolastica Teresa Marino.

All’incontro, tenutosi nell’aula magna, hanno partecipato numerosi studenti, tra cui in particolare due loro rappresentanti, Erika Vadalà e Nino Macheda. Erano presenti i consiglieri Deborah Novarro, Santo Bongani, Guido Rulli, Giuseppe Giordano, Massimo Ripepi, Giuseppe De Biasi, Demetrio Marino, Maria Ranieri, Pino Cuzzocrea, Franco Barreca e le assessore Giuggi Palmenta, Anna Briante e Lucia Nucera.

L’incontro ha rappresentato un’occasione di interlocuzione attiva tra gli esponenti dell’Amministrazione comunale e gli studenti, per rispondere a domande e curiosità sulla vita politica e, soprattutto, sulle scelte riguardanti l’importanza di partecipare alla vita democratica del Paese, manifestando il proprio voto.

«Lo sguardo dei nostri studenti è attento alla città, come dimostrano i progetti premiati», ha spiegato la dirigente Marino, riferendosi in particolare al progetto di potenziamento della centrale idroelettrica di San Salvatore e alla riprogettazione degli impianti di illuminazione dell’aeroporto cittadino.

«Il Comune è l’istituzione che più da vicino ci rappresenta - ha aggiunto - nell’esercizio della democrazia, all’interno di una visione che persegue il bene comune, ossia il significato autentico della democrazia. Sono onorata dell’attenzione riservata alla nostra scuola e a tutti gli istituti della città».

Per il presidente Malara: «La seduta congiunta nasce da un dialogo circa la partecipazione al referendum; abbiamo poi voluto estendere il ragionamento al concetto di democrazia per favorire il dialogo all’interno delle scuole, per meglio comprendere il ruolo e le funzioni pubbliche e, insieme a voi, mettere le basi programmatiche e favorire nuovi percorsi».

«Da maggiorenni avete acquisito pienamente il diritto di voto e ora vi assumerete le vostre responsabilità civiche, seguendo la Costituzione che è il vangelo laico. Siamo qui per dirvi che siete importanti e ci interessa il vostro pensiero, anche se critico, perché è la fonte del miglioramento. Pensiamo che il cuore della democrazia siano i cittadini. Questo dialogo è un’opportunità da cui trarremo spunto per dare risposte ai vostri bisogni» ha specificato.

Numerose sono state le interazioni da parte dei consiglieri presenti e delle tre esponenti della Giunta. L’Assessora Briante ha posto l’accento sull’importanza della «comunità educante, che è la cellula della società più grande, fatta da chi lavora e da chi amministra. Sono orgogliosa perché spesso si criticano i ragazzi, ma non è così: ho conosciuto giovani pieni di idee e voglia di fare che devono avere qualche opportunità in più».

L’Assessora Nucera ha raccontato di una positiva esperienza di lavoro, ricordando ai ragazzi: «Avete una marcia in più perché mettete impegno e cuore, e questo vi distinguerà sempre».

L’Assessora Palmenta, infine, nell’augurare buon lavoro ai prossimi maturandi, ha letto le parole del politico e filosofo Antonio Gramsci, risalenti al 1917, con l’augurio rivolto ai ragazzi di «scegliere da che parte stare». Al termine dell’incontro, come nella scuola visitata in precedenza, ai ragazzi sono state donate alcune copie della Costituzione.