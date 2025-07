Briante: sport, scrittura e impegno. Giovani protagonisti di una crescita autentica

«Due concorsi letterari interprovinciali, "Pietro Mennea" e "Un Ragazzo di Calabria", hanno dato voce nei mesi scorsi alla creatività e alla sensibilità degli studenti di diverse scuole del territorio calabrese, culminati nella premiazione svoltasi in provincia di Catanzaro, a Squillace, dove presso la Casa delle Culture, sono stati formalmente proclamati i vincitori. Tra questi, per la provincia di Reggio Calabria, i riconoscimenti sono andati alle alunne Asia Spinola e Luisa Cilione, dell’Istituto Comprensivo Nosside-Pythagoras-Moscato di Gallina, seguite dalla docente Giovanna Malavenda».



Ad affermarlo in una nota è Anna Briante, assessore comunale all’Istruzione.

«Il percorso didattico – ha evidenziato l’esponente della Giunta - è stato incentrato sui valori dello sport e sull’importanza della motivazione e dell’impegno per il raggiungimento dei propri sogni e degli obiettivi prefissati. È attraverso la motivazione che viene alimentato ogni gesto atletico e ogni sacrificio attraverso cui raggiungere i traguardi più ambiti, rialzandosi dopo ogni caduta e non facendosi assalire dall’idea di mollare alla prima difficoltà.

I soggetti ispiratori dei due Premi ovvero Pietro Mennea, tra i più grandi atleti italiani di sempre e Mimì, giovanissimo protagonista del film di Luigi Comencini ambientato nella nostra regione, hanno incarnato ed incarnano coraggio, determinazione e voglia di riscatto sociale, tra i valori umani più profondi e autentici a cui i nostri giovani dovrebbero ispirarsi, esempi da emulare».

Per tutti i partecipanti, è stato sottolineato, i due concorsi hanno rappresentato molto più di un’esperienza scolastica, sono stati spazi autentici di crescita, in cui i ragazzi hanno imparato a raccontarsi e a raccontare, a mettersi nei panni degli altri e a lavorare in sinergia, accompagnati con passione e competenza dai loro insegnanti.

Il sindaco di Squillace Enzo Zofrea ha fortemente voluto questa iniziativa, supportato dagli assessori Natascia Mellace, Gerardo Bertolotti e Daniela Lioni, delegata all’istruzione. All’evento hanno preso parte, confermando la grande sinergia attivata, il sindaco di Marcellinara, Vittorio Scerbo, il presidente del Centro Sportivo giovanile di Catanzaro Lido, Santo Mineo, il delegato Provinciale Sport e Salute e Presidente regionale Federazione Italiana Gioco Calcio, Saverio Mirarchi, il Presidente Regionale di Atletica leggera e Direttore della Scuola dello Sport del Coni Calabria, Vincenzo Caira, il Delegato provinciale Coni di Catanzaro, Francesco Pipicelli, il delegato provinciale Fidal, Marco Vitale e Alessandro Vitale, Presidente e Tecnico della a Sporting Club".