Nel furgone gli scovano tre quintali di tonno rosso: sequestrati

Un importante carico da tre quintali di tonno rosso, specie che come noto è particolarmente pregiata e soprattutto molto richiesta a livello internazionale, è stato scoperto e sequestrato nella notte scorsa dalla Guardia Costiera di Vibo Valentia.

I militari, durante dei servizi di vigilanza sul porto cittadino, hanno fermato un furgone che ne trasportava nove esemplari, evidentemente destinati ad essere immessi sul mercato nero.

Per il conducente è scattata una multa da duemila euro per il trasporto del pescato senza la documentazione che ne attestasse la provenienza.

Con il supporto di una pattuglia dei carabinieri, intervenuta sul posto, è stato anche disposto il fermo amministrativo del mezzo, che è risultato senza assicurazione e revisione.

La Capitaneria fa sapere che continuerà anche nei prossimi giorni l’attività di polizia marittima, sia a mare che a terra, per prevenire e contrastare il fenomeno della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Stop al by-catch

Dalla Guardia costiera ricordano poi che come disposto dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dallo scorso 4 giugno, essendo state raggiunte le soglie delle quote assegnate ai Compartimenti Marittimi dello Ionio e del Tirreno per la cattura accessoria del tonno rosso, è fatto divieto di effettuarne, sbarcarne, trasbordarne e commercializzarne, a qualsiasi titolo, catture accessorie, le cosiddette by-catch