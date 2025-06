Crotone, crolla controsoffitto della Piscina Olimpionica: in corso le indagini

La Piscina Olimpionica di Crotone è temporaneamente chiusa. I gestori dell’impianto, questa mattina, hanno riscontrato il crollo di una porzione della controsoffittatura nell’area del corridoio di accesso agli spogliatoi.

Immediatamente, dopo il verificarsi dell’evento, sono state allertate le forze dell’ordine e la Rari Nantes Auditore, società che gestisce la struttura, ha provveduto a presentare formale denuncia dell’accaduto.

Al momento non è possibile stabilire con certezza le cause del crollo. Tuttavia, una prima consulenza tecnica, affidata a un professionista incaricato dal gruppo sportivo, ha evidenziato la natura anomala del cedimento, motivo per cui nessuna ipotesi viene esclusa.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Comune, che hanno espresso piena solidarietà alla società sportiva e hanno confermato la disponibilità dell’Ente a collaborare per accertare le cause e ripristinare la piena funzionalità della struttura.

In via precauzionale, tutte le attività previste presso la piscina olimpionica sono momentaneamente sospese. La riapertura è prevista entro pochi giorni, non appena saranno completati tutti gli interventi per mettere in sicurezza i luoghi.