Incidente domestico a Scalea, grave bimbo di due anni: è caduto dalle scale

Un bambino di appena 2 anni è stato ricoverato in gravi condizioni, questo pomeriggio, presso l'ospedale di Cosenza, dove è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso a seguito di un drammatico incidente avvenuto tra le mura domestiche.

A quanto appreso sinora, il piccolo sarebbe caduto dalle scale nella sua abitazione a Scalea. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli, se non il fatto che sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri per i rilievi del caso.