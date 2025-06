Sicurezza, Rapani (FdI): “In arrivo 10 agenti al commissariato di Co-Ro”

«Dieci nuovi agenti per il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano-Rossano e un’unità per la Polizia Stradale. Un potenziamento importante per una città tra le più grandi della Calabria, che richiede attenzione e strumenti adeguati per affrontare le esigenze in materia di sicurezza pubblica. È il risultato di un confronto costante con il Ministero dell’Interno, in particolare con il sottosegretario Wanda Ferro, e di un impegno portato avanti in piena sinergia con il senatore Fausto Orsomarso».

A darne notizia è il senatore Ernesto Rapani, che sottolinea come l’arrivo del nuovo personale rappresenti un passo avanti verso una maggiore copertura territoriale, anche in vista dell’incremento demografico stagionale. «Corigliano-Rossano, e in particolare la frazione di Schiavonea – dichiara Rapani – registra durante l’estate un aumento notevole della popolazione, con ricadute evidenti sulla gestione dell’ordine pubblico. L’invio di nuove forze consentirà un presidio più efficace e tempestivo nei quartieri, lungo le arterie stradali e nelle zone costiere più frequentate».

«Un segnale concreto – conclude – che testimonia l’attenzione da parte del Governo e valorizza il lavoro che, come rappresentanti del territorio, stiamo portando avanti nei tavoli istituzionali. Continueremo su questa strada per assicurare maggiore sicurezza e presenza dello Stato in ogni angolo della Calabria».