Catanzaro. Al Festival daMargherita, il ritorno live di Anastasio

Non un semplice concerto, ma una vera e propria opera rap. Sarà quella che porterà in scena Anastasio, grande ospite musicale del festival daMargherita a Catanzaro.

Un live che si preannuncia imperdibile, previsto per domani, venerdì 20 giugno alle 22, con ingresso gratuito, nel cuore del polmone verde del centro storico. La cassa armonica del giardino antico della città si accenderà con una delle voci più lucide, profonde e affilate della scena italiana contemporanea.

Dopo l’uscita del suo ultimo album “Le macchine non possono pregare” (Woodworm/Universal Music Italia), Anastasio torna sul palco e prima del tour ufficiale nei principali club italiani, farà tappa nel capoluogo per portare dal vivo l’opera rap accompagnata dall’uscita dell’omonima graphic novel.

Dopo il trionfo di X Factor e l’energia esplosiva dei primi singoli, per il rapper campano è arrivato il momento di puntare su un progetto indipendente e profondo, senza major e compromessi, l’inizio di un nuovo capitolo, sincero, potente, viscerale.

Parlando dell’ultimo disco, Anastasio ha commentato: “Quest’album è qualcosa di diverso: è una storia, un’epopea, io la chiamerei “un’opera rap”. Soprattutto è un sogno, è l’album che renderebbe fiero il ragazzino che ero. L’ho scritto in totale libertà, ci ho messo quattro anni”.

L'artista (che firma da sempre tutti i suoi brani) non ha mai amato parlare di sé, ma ha sempre preferito mettere in musica ciò che pensa e tirarlo fuori attraverso la sua scrittura, brani fatti di immagini vive, parole che a volte pesano come macigni ed altre volano leggere come una piuma.

Il festival daMargherita è pronto ad accogliere Anastasio come uno dei momenti culminanti di una settima edizione che tra talk, musica, cinema si confermerà ancora un grande contenitore di cultura e di intrattenimento aperto a tutte le contaminazioni.