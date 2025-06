Dà fuoco a potature e fa danni: denunciato titolare ditta crotonese

È scattata la denuncia per il titolare di una ditta che opera nel campo dell’edilizia e della cura del verde, accusato di aver dato fuoco a delle sterpaglie, degli sfalci, delle potature e a dell’altro materiale di risulta derivante dall’attività, effettuata poco prima, provocando così un incendio che, estendendosi in un’area di circa 500 metri, ha interessato una recinzione in plastica e diversi bidoni per la raccolta differenziata della nettezza urbana.

Il rogo è stato poi spento tempestivamente dai Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto. Le indagini sull’accaduto sono state svolte dai Carabinieri di Cirò, che hanno visionato le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza e che hanno sentito alcune persone informate.

Al termini gli investigatori ritengono di aver identificato appunto nel titolare dell’azienda il presunto responsabile dell’incendio segnalandolo di conseguenza alla Procura della Repubblica di Crotone. I carabinieri hanno anche sequestrato l’area interessata.