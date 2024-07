Sterpaglie a fuoco nel cirotano: tra le fiamme spunta il cadavere di un anziano

Il corpo senza vita di un uomo - che si è poi appurato, grazie a documenti in suo possesso, essere un 77enne di Cirò, C.C. le sue iniziali - è stato ritrovato durante le operazioni di spegnimento di alcune sterpaglie andate a fuoco nelle vicinanze delle strada Provinciale 24, nel comune di Cirò Marina.

A scoprire il cadavere sono stati infatti i vigili del fuoco del distaccamento della popolosa cittadina del crotonese, intorno alle tre e mezza del pomeriggio di ieri, giovedì 11 luglio, mentre svolgevano le attività sul posto.

I pompieri hanno subito allertato il personale medico del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano. Presenti anche i carabinieri di Cirò Marina per quanto di competenza. I vigilfuoco hanno finito di spegnere il rogo circa due ore dopo il loro arrivo.