Arriva Catanzaro Comics & Games: la cultura pop diventa partecipazione

Il 21 e 22 giugno prossimi, prende vita la prima edizione del Catanzaro Comics & Games, il nuovo festival dedicato al mondo del fumetto, dei videogiochi, dell’illustrazione e della cultura pop contemporanea ideato e organizzato dall’Associazione Augmented Society Italia Ets.

Appuntamento nel Complesso Monumentale di San Giovanni, cuore storico e panoramico di Catanzaro, che per due giorni si trasformerà in un polo creativo immersivo, tra talk, workshop, contest e performance.

“Catanzaro Comics & Games è nato per far incontrare contenuti e comunità”, spiega Ermes Francesco Marino, organizzatore e responsabile del progetto. “Disegno, gioco, divulgazione scientifica e creatività pop non sono mondi separati, ma elementi di una narrazione che parla al presente. Vogliamo che l’intrattenimento sia anche un’occasione per pensare, scoprire, immaginare insieme”

Una line-up che unisce divulgazione, creatività e sostenibilità. Tra i momenti più attesi, la presenza di alcuni tra i divulgatori e creativi più interessanti del panorama italiano.

Il tutto inizierà alle 10:00 con l’apertura degli stand espositivi e l’inaugurazione delle due mostre dedicate a due artisti locali, Zeus OCZB e Crimasso, che porteranno due visioni dei temi della fiera.

Alle 18:00 un incontro-spettacolo firmato Luca Perri, astrofisico e volto noto di Rai Scuola e Superquark+, che porterà il suo monologo “Tutto fumo, terra arrosto”. Un’occasione per riflettere sul cambiamento climatico con uno stile brillante, accessibile e rigoroso.

La giornata di domenica 22 giugno vedrà protagonisti altri nomi di riferimento nel mondo della divulgazione online. Luca Romano, conosciuto come L’Avvocato dell’Atomo, interverrà alle 14:30 con un talk dedicato all’energia e al futuro sostenibile, affrontando con chiarezza un tema tanto attuale quanto controverso.

Alle ore 16:30, sarà la volta di Phenrir Mailoki, illustratrice e content creator seguita da migliaia di giovani, che parlerà del ruolo del videogioco come linguaggio espressivo e creativo, mentre Dadobax, creator culturale tra i più seguiti d’Italia, chiuderà la rassegna alle 18:00 con una conferenza-spettacolo su come i videogiochi possano cambiare la nostra visione della realtà.

Non mancherà uno spazio formativo di alto livello grazie al workshop tenuto da Angela Procopio, illustratrice e fumettista, che guiderà i partecipanti – su prenotazione – nella creazione di personaggi visivi e narrativi. Il laboratorio si terrà sabato 21 dalle 15:30 alle 17:30 e domenica 22 dalle 10:30 alle 12:30.

A fare da cornice visiva, entrambi i giorni del festival, il live painting di Zeus OCZB e Vittorio Bitonti, due artisti urbani che trasformeranno la terrazza del San Giovanni in un’opera d’arte collettiva in dialogo con la città.

Il Catanzaro Comics & Games non si limita ad ospitare la sostenibilità come tema, ma la integra nella propria architettura culturale. Plastic-free per scelta e progetto, il festival ha attivato una rete di relazioni con realtà locali che si occupano di ambiente e riuso, promuovendo una riflessione concreta e partecipata.

“Non volevamo una sostenibilità da brochure, ma contenuti reali e coinvolgenti”, commenta Simone Albano, direttore artistico “Per questo abbiamo chiesto a scienziati, attivisti e artisti di raccontare la crisi climatica e le possibili soluzioni in modo nuovo, diretto e coinvolgente.”

La scelta degli ospiti va proprio in questa direzione: dalla divulgazione scientifica di Perri e Romano alla riflessione sulla sostenibilità con Plastic Free Onlus, che ha anche insignito il Catanzaro Comics del bollino di EcoEvent Plasticfree, il tema ambientale attraverserà infatti l’intero programma come orizzonte culturale condiviso.

Scegliere il Complesso Monumentale di San Giovanni non è solo una questione logistica o estetica, è una dichiarazione di intenti: far vivere i luoghi identitari del centro storico con nuove energie e narrazioni.

Dalle terrazze alla corte, ogni spazio sarà trasformato in ambiente creativo: installazioni, mostre, attività per famiglie e momenti di confronto che ne faranno un vero campus culturale per due giorni.