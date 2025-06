Treni: da domani riprende la circolazione tra Sibari e Crotone

Da domani, domenica 15 giugno, riprende la circolazione fra Sibari e Crotone per venire incontro, nella stagione estiva, alle esigenze di turisti e pendolari del territorio.

Proseguono intanto gli importanti interventi di upgrade tecnologico e potenziamento infrastrutturale sulla linea Jonica di Rete Ferroviaria Italiana, che hanno preso il via lo scorso mese di settembre. Per consentire l’operatività dei cantieri, proseguirà fino al 7 settembre prossimo la sospensione della circolazione fra Crotone e Catanzaro Lido.

La riattivazione della Sibari-Crotone coincide con il completamento e l’attivazione del nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) della stazione di Sibari.

L’efficentamento

Il progetto, finanziato anche con fondi PNRR, ha avuto l’obiettivo di potenziare prestazionalmente la stazione di Sibari con l’adeguamento dell’impianto al modulo 750 metri e si inserisce nel più ampio contesto di adeguamento prestazionale della linea Taranto-Gioia Tauro, così da incrementare il traffico merci sull’intera rete, favorendo lo shift modale dalla gomma al ferro. Gli interventi permetteranno inoltre una più efficiente gestione della circolazione, migliorandone la regolarità.

L’elettrificazione

In corso di realizzazione i lavori per l’elettrificazione della dorsale ionica che consistono nella realizzazione di circa 112 km di elettrificazione della tratta Sibari-Crotone e di 58 km fra Crotone-Catanzaro Lido.

In particolare, sulla prima tratta, in corso le attività di allestimento della palificata per la tensione elettrica e la posa del trefolo di guardia e le attività relative alla cantierizzazione, demolizioni e bonifica ordigni esplosivi per la realizzazione delle future 8 sottostazioni elettriche.

L’upgrade ad Ertms

Proseguono inoltre le attività per l’upgrade tecnologico ad Ertms (European Rail Transport Management System) su complessivi 172 km di linea Sibari-Catanzaro.

Il rinnovo delle tecnologie con l’attrezzaggio del sistema garantirà una maggiore affidabilità dell’infrastruttura determinando un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio.

Oltre a prestazioni più elevate, l’Ertms permette anche un risparmio sui costi di gestione e manutenzione rispetto ai tradizionali sistemi di segnalamento.

Gli altri interventi

Parallelamente, sulla tratta Sibari-Cirò, si stanno effettuando importanti interventi di consolidamento, manutenzione e potenziamento infrastrutturale a diversi ponti, sottovia e travate metalliche, propedeutici ad una futura velocizzazione della linea.

Fra Crotone e Catanzaro Lido inoltre sono in corso gli interventi di adeguamento di alcune parti interne della Galleria Cutro e variazioni plano altimetriche del binario esistente funzionali a consentirne l’elettrificazione, l’allestimento della palificata per la trazione elettrica, le attività di cantierizzazione, demolizione e bonifica ordigni esplosivi per la realizzazione delle tre sottostazioni elettriche.

La stazione di Crotone

Avviati anche i lavori di riqualificazione della stazione di Crotone che riguardano la riqualificazione degli spazi interni ed esterni di stazione ed il miglioramento dell’accessibilità.

Gli interventi, finanziati con fondi PNRR, andranno avanti anche nel 2026 e si concluderanno in linea con i vincoli del finanziamento.

Il valore complessivo degli investimenti in oggetto ammonta a oltre 362 milioni di euro finanziati anche con fondi PNRR: circa 56 milioni per l’installazione del sistema ERTMS su complessivi 172 km di linea Sibari-Catanzaro, circa 200 milioni per l’elettrificazione della linea Sibari-Crotone-Catanzaro Lido, circa 106 milioni per il consolidamento delle opere d’arte propedeutico ad una futura velocizzazione della linea.