Soriano, Lancia Musa precipita per sette metri in un limoneto: conducente ferita

I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia, sono intervenuti nella mattinata di oggi, 14 giugno, a Soriano Calabro per prestare soccorso ad una automobilista finita fuori strada.

Per cause in corso di accertamento, una Lancia Musa, dopo aver sfondato un muretto ed una ringhiera, è precipitata da un'altezza di circa sette metri su un limoneto.

Il pronto intervento dei Vigilfuoco, ha consentito di estrarre dall'abitacolo la conducente e, con l'utilizzo della barella spinale, a trasportarla nei pressi dell'autoambulanza, dove è stata affidata alla cure del personale sanitario del 118.