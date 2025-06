Corpus Domini a Crotone, divieti di sosta nei pressi di Santa Rita

Per la processione del Corpus Domini, in programma domenica prossima, 22 giugno, il Comune di Crotone ha adottato una serie di provvedimenti alla viabilità cittadina per consentire lo svolgimento ordinato dell’evento.

Pertanto, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle 23 del 21 giugno alle 7 del 22, sul piazzale antistante la chiesa di S. Rita, su via Matteotti dalla rotatoria chiesa S. Rita fino all’incrocio con via XXV Aprile, in via IV Novembre dalla rotatoria chiesa S. Rita fino all’incrocio con via V. Veneto, in via Vittorio Veneto, in piazza Pitagora e in via S. Messinetti, così da permettere la pulizia ed il lavaggio delle vie interessate dalla processione.

Altro divieto di sosta con rimozione coatta, dalle 17 alle 22 del 22 giugno, è stabilito sul piazzale antistante la chiesa di S. Rita, su via Matteotti dalla rotatoria chiesa S. Rita fino all’incrocio con via XXV Aprile, in via IV Novembre dalla rotatoria chiesa S. Rita fino all’incrocio con via V. Veneto, in via Vittorio Veneto, in piazza Pitagora e in via S. Messinetti.