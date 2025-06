Sicurezza in mare nel crotonese: acquascooter multati, uno sequestrato

Nello scorso fine settimana la Guardia Costiera di Crotone ha sequestrato un acquascooter elevando diverse sanzioni, per un ammontare di oltre cinquemila euro, ad altre moto d’acqua ed imbarcazioni che nel tratto di mare tra Le Castella di Isola Capo Rizzuto e Torretta di Crucoli, viaggiavano dento la fascia riservata alla balneazione, oppure in orari non consentiti, o perché si siano ancorati autorizzati negli specchi acquei dell’Area Marina Protetta.

Quanto al mezzo sequestrato, i militari lo hanno fermato nelle acque di Cirò Marina appurando che il conduttore fosse sprovvisto della patente nautica.

I controlli rafforzati

L’attività si inserisce nel contesto del rafforzamento dei controlli di polizia marittima attraverso l’impiego di diverse Motovedette e battelli veloci, che hanno avuto lo scopo di verificare il rispetto delle norme contenute nell’Ordinanza di sicurezza balneare di quest’anno, emessa dalla Capitaneria di porto pitagorica, e sul rispetto delle altre Ordinanze che disciplinano la nautica da diporto e le attività nell’Area Marina Protetta.