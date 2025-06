Lamezia. Beccato mentre ruba una Panda, si spalanca il carcere

È stato pizzicato dai carabinieri proprio mentre cercava di portare via una Fiat Panda che era parcheggiata su una via del quartiere di Nicastro, a Lamezia Terme.

È così che un 64enne di Maida è finito in arresto, in flagranza, per mano degli uomini della Radiomobile, intervenuti sul posto subito dopo una segnalazione arrivata al 112 da parte di un cittadino.

L’uomo, in un primo momento, aveva sottratto da un’altra vettura, una Fiat Punto, anch’essa parcheggiata, entrambi gli specchietti retrovisori, l’antenna radio e il logo della casa produttrice, per poi riuscire ad entrare nella menzionata Panda rompendo un finestrino, e poi manomettendone l’accensione e disattivando il GPS.

L’immediato arrivo della gazzella ha evitato che potesse portare a termine il colpo, fermandolo proprio mentre stava per allontanarsi, e recuperando anche l’intera refurtiva che è stata poi restituita ai legittimi proprietari, che hanno sporto denuncia.

L’arrestato è stato dapprima messo ai domiciliari e successivamente, a seguito dell’udienza di convalida, per lui si sono aperte le porte del carcere, così come stabilito dal Tribunale della città della Piana su richiesta della Procura locale.