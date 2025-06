Crotone. Per strada e con fare sospetto, addosso aveva la coca

Gli hanno trovato addosso una dozzina di involucri con dentro delle cocaina, circa 7 grammi già suddivisi e pronti per essere venduti che teneva nel portafogli. È finito così in arresto, in flagranza di reato, un presunto pusher crotonese di 32 anni.

A fermarlo sono stati i Carabinieri della Radiomobile pitagorica dopo averlo notato aggirarsi in modo sospetto nei pressi di alcune abitazioni.

Alla vista militari il 32enne si è mostrato però agitato il che ha fatto scattare i sospetti degli uomini della “gazzella” che hanno così deciso di controllarlo.

Successivamente è stata eseguita anche una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire dell’altro stupefacente: in particolare, 6 grammi di cocaina, 3,8 di marijuana, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Al termine di tutti i necessari accertamenti, l’uomo è stato portato nella Casa Circondariale di Crotone.