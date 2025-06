L’ex Casa del Fascio all’Università Mediterranea, ospiterà aule e laboratori

L’Agenzia del Demanio ha affidato in concessione a titolo gratuito per sei anni una porzione dell’ex Casa del Fascio di Reggio Calabria all’Università Mediterranea.

Si tratta di due locali al seminterrato e al piano terra dell’immobile, in passato sede della Federazione Fascista, già adibiti a uffici e laboratori. La sinergia istituzionale tra i due enti, ha consentito di regolarizzare l’utilizzo degli spazi per fini didattici e di ricerca da parte dell’Ateneo.

Il Palazzo è stato progettato dall’ingegnere Flaminio De Mojà negli anni ’30 e appartiene al demanio storico artistico. L’edificio, simbolo di raccordo tra la città preesistente al terremoto del 1908 e quella nuova prevista nel piano di ricostruzione, rappresenta una chiara testimonianza del rinnovamento architettonico operato dal razionalismo a Reggio Calabria, nell’ambito di un più ampio processo di revisione urbanistica della città.