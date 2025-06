Materia, il Festival del Design Indipendente diventa Fiera Mediterranea

L'ente fiera di Catanzaro

Materia, il Festival del Design Indipendente del Sud Italia, annuncia la sua IX edizione, evolvendosi in Materia-Contemporary Mediterranean Fair. L'evento si terrà dal 25 al 28 settembre prossimi nella struttura dell'Ente Fiera di Catanzaro, segnando un capitolo significativo per il design mediterraneo.

Dopo otto edizioni di successo che hanno consolidato la sua posizione sulla scena nazionale e internazionale, Materia si trasforma da festival a piattaforma di incontro, promuovendo un design sostenibile radicato nelle culture locali e aperto al mondo.

L'edizione 2025 esplorerà il Mediterraneo non solo come luogo geografico ma come un profondo codice culturale, un crocevia di scambi, contaminazioni e visioni che unisce storia, materia, colore, artigianato e innovazione.

La nuova sede

La nuova sede, l'Ente Fiera di Catanzaro, uno degli spazi espositivi coperti più grandi del Sud Italia, offre 5.500 metri quadrati interamente dedicati a Materia, che sarà il primo grande evento ospitato da questa struttura. Questo spostamento rappresenta una nuova sfida e un segnale di crescita per il festival.

Il format dell’evento

Il format, da sempre dinamico e inclusivo, continua a intrecciare formazione, ispirazione e intrattenimento, coinvolgendo un pubblico eterogeneo.

L'evento includerà: open call, un'opportunità per giovani designer di emergere e confrontarsi; espositori, aziende locali e realtà indipendenti che narrano il design attraverso il territorio; talk, dialoghi e visioni con protagonisti del settore per esplorare nuove prospettive; workshop, laboratori pratici per apprendere e sperimentare con materiali e tecniche; experience, esperienze immersive per vivere il design in modo attivo e coinvolgente; musica e attività serali, per amplificare l'atmosfera e creare nuove connessioni.

Il tema della Call

Tema della Call 2025 è “Mediterraneo tra tradizione e innovazione”, patrimonio di antiche storie, suggestioni poetiche e nuove prospettive, tra materiali, forme, tipologie, tecnologie, odori, sapori e poesia tra passato, presente e futuro.

Potranno concorrere, ai fini della selezione, designer, artigiani e brand, mediante la presentazione di prototipi, produzioni e

autoproduzioni, fisicamente realizzati. Per le adesioni non ci sono limiti di luoghi di provenienza e di età.

La selezione dei prodotti partecipanti verrà effettuata da un'apposita prestigiosa commissione costituita dagli organizzatori e da importanti designer protagonisti della scena nazionale e internazionale.

Come candidarsi

Per candidarsi è necessario inviare alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. il materiale indicato sul modulo di adesione, presente sul sito materiadesignfestival.com, entro e non oltre le ore 24.00 del 6 luglio.

È prevista una borsa di ricerca di 1.000 euro per il primo classificato e di 500 euro per il secondo classificato. Menzione speciale per il terzo posto, dedicata al giovane architetto e grande amico della manifestazione Sergio Mirante.

L’organizzazione

Materia è ideata e organizzata, con il sostegno della Regione Calabria, da Officine AD, un laboratorio di ricerca multidisciplinare, fondato dagli architetti Domenico Garofalo e Giuseppe Anania, che sviluppa concept e linguaggi innovativi, esplorando il senso del contemporaneo attraverso la contaminazione tra tradizione, innovazione e quotidianità, con una visione internazionale.