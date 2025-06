Messaggi agli utenti: “chiama l’Asp di Crotone per comunicazioni”. È una truffa

L’Asp di Crotone mette in guardia i cittadini dopo che in questi giorni sono stati segnalati numerosi tentativi di truffa tramite dei messaggi telefonici o degli Sms.

Diversi utenti hanno infatti comunicato agli sportelli del Centro Unico di Prenotazione dell’azienda di aver ricevuto delle comunicazione in cui venivano invitati a contattare con urgenza gli uffici del Cup componendo un numero che iniziava con 899, per delle importanti comunicazioni che li riguardavano, o comunque facendo riferimento a presunte comunicazioni da parte della stessa Asp.

“Non rispondere!”

“Si tratta di un tentativo di truffa” sottolineano dall’azienda sanitaria spiegando che la stessa non utilizza questi canali e non invia messaggi, specialmente che invitino i cittadini a contattare numerazioni a pagamento, né tantomeno utilizza tali numeri per le proprie comunicazioni ufficiali.

L’Asp, guidata dal Commissario Straordinario Monica Calamai, invita gli utenti a non rispondere a questi messaggi e a non contattare i numeri indicati, trattandosi di un raggiro che ha lo scopo di generare addebiti ingiustificati.

Rivolgersi solo ai Cup

Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento, i cittadini possono rivolgersi direttamente agli sportelli Cup e per ogni informazione o comunicazione devono affidarsi esclusivamente ai canali ufficiali dell’Asp.

Invitando quindi gli utenti alla massima prudenza ed anche a segnalare alle Forze dell’Ordine eventuali episodi sospetti, l’azienda fa sapere che truffe simili sono state segnalate anche in altre zone d’Italia, anche lì con messaggi ingannevoli, spesso apparentemente riconducibili ad enti sanitari o istituzionali, come inesistenti comunicazioni sanitarie, previdenziali, energetiche, ecc.