Soste selvagge a Crotone, raffica di multe: quasi 300 in sette giorni

Quasi trecento multe, una decina di contestazioni per l’occupazione del suolo pubblico, altrettante auto portate via col carro attrezzi, ed un’attività commerciale sequestrata.

È questo il bilancio delle attività svolte in appena sette giorni, ovvero dal 14 al 22 giugno scorsi, dalla Polizia Locale di Crotone che, coordinata dal comandante Francesco Iorno, ha intensificato i controlli sul territorio.

I parcheggi indisciplinati

Le pattuglie del Nucleo stradale, coordinate dal maresciallo Capo Giuseppina Vissicchio, hanno così contestato ben 295 violazione al codice della strada per diverse tipologie di divieto, con particolare attenzione a quelli sui parcheggi dei diversamente abili, agli incroci, per l’odioso fenomeno delle doppie file o dei posteggi sui marciapiedi e sugli attraversamenti pedonali, oltre che per divieti di sosta e fermata.

Gli uomini della Polizia Amministrativa hanno invece contestato otto violazioni per altrettante occupazioni di suolo pubblico da parte di ambulanti che avevano posizionato merce su strada o che stazionavano con i mezzi in aree di divieto.

Il Nucleo di Polizia edilizia del Corpo, ha poi proceduto ad un sequestro penale con denuncia all’autorità giudiziaria, nei confronti di una attività turistica ricettiva, che stava per aprire sul lungomare cittadino senza le autorizzazioni ai lavori.

I furbetti del lungomare

Nella serata di sabato scorsi, 22 giugno è stato predisposto un servizio specifico con tanto di carro attrezzi per la rimozione di veicoli su viale Magna Graecia, dove molti automobilisti continuano a posteggiare in divieto sulla strada principale ed in prossimità degli incroci, causando un pericolo per la circolazione e per la sicurezza stradale nel caso di necessità di passaggio di mezzi di emergenza.

Sono state rimosse nove auto con il conseguente obbligo ai trasgressori di dover pagare oltre alle spese della multa, anche quelle della rimozione.

I vigili di quartiere

Il Comando della Polizia Locale coglie l’occasione per ricordare ai cittadini di rispettare le norme del codice della strada soprattutto nelle aree in cui può verificarsi un problema per il passaggio dei mezzi di soccorso.

Nel frattempo, su direttiva dell’assessore competente, Angela Maria De Renzo, sono partiti i servizi specifici dei cosiddetti “Vigili di Quartiere” che nel periodo estivo saranno dislocati principalmente sul lungomare cittadino, con pattuglie appiedate.

Altro servizio predisposto su indirizzo dell’assessore è quello appena istituito sulla frazione Papanice che settimanalmente effettuerà controlli nella località della periferia cittadina.