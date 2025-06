Cciaa, l’Area dello Stretto interconnessa con il progetto Ride on Strait

È stata presentata, presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria, la piattaforma “Ride on Strait”, l'innovativo sistema digitale progettato per connettere le due sponde dello Stretto.

Più di un semplice portale web, Ride on Strait è un’infrastruttura pensata per mettere a sistema le risorse turistiche delle due sponde dello Stretto, consentendo di pianificare le visite ai siti turistici in tempo reale, esplorare e navigare tra punti di interesse culturali e naturalistici, ricevendo aggiornamenti sul tempo di percorrenza rimanente per raggiungere la destinazione scelta.

La piattaforma ambisce a facilitare l’accesso ai trasporti pubblici dell’area, combinando diverse modalità di trasporto (navi e bus) e acquistando tutti i biglietti necessari con un biglietto unico digitale e una sola transazione, promuovendo un modello di sviluppo turistico sostenibile.

Ride on Strait è anche una piattaforma che offre un nuovo modo di visitare lo Stretto offrendo una ricca selezione di percorsi tematici - "Arte e Cultura", "Enogastronomia" e "Natura e Outdoor" – e una mappa interattiva con centinaia di punti di interesse, per una scoperta immersiva del territorio.

Grazie al collegamento degli attrattori sulla mappa di Google, è possibile verificare i servizi disponibili nell’area di riferimento. Si può scoprire Reggio Calabria attraverso gli itinerari tematici che raccontano il territorio: attraverso il tema dell’acqua vissuto a 360 gradi (kitesurfing, escursioni subacquee, in barca e canoa); quello della storia, ripercorrendo le tracce delle civiltà che si sono susseguite nel dominio dei territori dello Stretto e esplorando la magnifica costellazione di torri, fortezze, castelli e cinte murarie, in uno scenario magico e suggestivo.

Non mancano gli itinerari dedicati alla natura, ricca e variegata: dalle cale alle rocche, dalle cascate ai boschi incontaminati fino al Parco Nazionale d’Aspromonte riconosciuto dall’Unesco come Global Geopark. Sono fruibili anche due itinerari incentrati esclusivamente sull’area urbana di Reggio Calabria: Il primo ripercorre cronologicamente la storia millenaria del centro abitato e l’avvicendarsi di popoli che l’hanno abitato; il secondo ha l’obiettivo di scoprire gli stimoli sensoriali della città.



Finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Pon “Infrastrutture e Reti” 2014- 2020) e frutto della collaborazione tra le Camere di commercio di Messina e di Reggio Calabria e la Città Metropolitana di Messina, Ride on Strait supera le delimitazioni geografiche, creando un ponte di opportunità basate su un’accessibilità sostenibile e alternativa".



“La Camera di Commercio reggina ha sposato con entusiasmo questo ambizioso progetto dando il proprio contributo con la creazione di itinerari tematici nell’area dello Stretto – ha dichiarato il presidente Antonino Tramontana. - Si tratta di un primo passo perché nascano sul territorio nuove forme di collaborazione tra gli Enti e i soggetti privati, cosicchè i nuovi itinerari diventino non solo un nuovo modo per raccontare il territorio, ma un vero volano di economia".

"Sarà fondamentale l’apporto che ciascun attore vorrà dare: gli Enti Locali assicurando la manutenzione e la fruibilità degli attrattori, gli operatori turistici mettendo a disposizione i loro servizi di qualità, ed infine i servizi di trasporto pubblico e privato che, se integrati, consentiranno realmente di scoprire e connettere l’intero territorio. A tal proposito un doveroso ringraziamento va ad Atam, azienda del trasporto pubblico di Reggio Calabria – ha continuato il Presidente Tramontana - che con la sua collaborazione ha reso possibile il collegamento e l’integrazione delle informazioni sui mezzi pubblici disponibili anche sulla piattaforma, per renderle fruibili tra le due sponde insieme a quelle dell’Atm di Messina e della Liberty Lines”.

Accessibilità e integrazione delle informazioni al servizio dei turisti e dei cittadini, per vivere pienamente l’area dello Stretto, sono stati gli aspetti evidenziati dal sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. “Questo strumento è la conferma del nostro impegno nel rispondere a due esigenze crescenti: da un lato, la domanda di informazioni per conoscere e accedere al nostro patrimonio storico, artistico e culturale, dall'altro, l'interesse sempre maggiore per il movimento legato al turismo esperienziale. L’obiettivo comune, cuore del progetto, è: “consentire ai turisti di organizzare al meglio la propria visita”.

“Un’iniziativa dal valore importante questa messa in campo dalle Camere di commercio di Reggio e di Messina, insieme alle città metropolitane che da tempo stanno dialogando su quali possano essere le occasioni di sviluppo e di crescita incentrate sul turismo”, ha dichiarato Giuseppe Ranuccio, consigliere delegato al turismo della Città metropolitana di Reggio Calabria. “Sappiamo di avere straordinarie potenzialità, è venuto il tempo di tradurre questa declamata vocazione in azioni concrete. Sono fiducioso che iniziative come questa possano generare importanti ricadute economiche per i nostri territori”.



Durante la presentazione, sono state illustrate le caratteristiche chiave della piattaforma, ora navigabile su www.rideonstrait.it. La genesi del portale, la sua offerta attuale e il potenziale per una crescita sostenibile nell'Area dello Stretto sono stati i temi al centro degli interventi tecnici di Antonella Cociancich (Elevante Srl), Paolo Roca Rey e Stefano Landi (SL&A Turismo e territorio).



Si tratta di un portale dinamico che presto sarà arricchito con le informazioni relative ai servizi di car e bike sharing attivi tra le due sponde, mentre sono già disponibili le indicazioni per la mobilità urbana condivisa.