Scandale. Vasto incendio lungo la strada provinciale: canadair a lavoro

Dalle prime ore del pomeriggio di oggi, domenica 29 giugno, un ampio incendio si è propagato lungo la strada provinciale 156 a Scandale.

Il rogo è divampato velocemente anche per via del forte vento. Le squadre dei Vigili del fuoco ed i canadair sono ancora a lavoro per estinguere completamente le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Con l'arrivo ufficiale dell'estate, è iniziata anche la "strage del verde" che si ripete ormai da anni e nella maggior parte dei casi, risulta essere di matrice dolosa.