Acri. Fuoco dalla sterpaglia al capannone, minacciate le case vicine

Una azienda di infissi di Acri, nel cosentino, è stata interessata ieri sera da un incendio che ha coinvolto il capannone dove si effettua la lavorazione.

Le fiamme, divampate da una sterpaglia adiacente allo stabilimento, si sono propagate rapidamente all’immobile, rendendo necessario un intervento tempestivo per evitare conseguenze più gravi.

Sul porto, intorno alle 19:30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale bruzia, supportata da un’autobotte che ha circoscritto il rogo e messo in sicurezza l’intera area, scongiurando danni alle abitazioni vicine. Fortunatamente non si registrano feriti.

Le operazioni di bonifica sono poi proseguite nelle ore successive per escludere eventuali focolai residui. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’innesco.