Suoni Festival. Tre serate di musica nel cuore del centro storico di Castrovillari

Castrovillari si prepara ad accogliere la ventesima edizione di Suoni Festival, l’attesissimo appuntamento musicale in programma dal 9 all’11 luglio.

Tre serate all’insegna della musica, della cultura e della valorizzazione del centro storico, nella splendida cornice del Protoconvento Francescano, nel cuore del borgo antico della città del Pollino.

A firmare la direzione artistica è Gerardo Bonifati, figura di spicco nel panorama culturale calabrese. L’organizzazione è curata dalla Pro Loco di Castrovillari, presieduta da Eugenio Iannelli, con il sostegno dell’Amministrazione comunale ed inserita nel brand “Castrovillari Città Festival”.

Ogni serata del festival proporrà tre set musicali, offrendo un cartellone variegato e pensato per un pubblico eterogeneo, capace di spaziare tra generi e sonorità diverse.

Un omaggio particolare sarà rivolto ad Amy Winehouse, attraverso la voce dell’artista svedese Elina Sandkvist, che aprirà ciascuna serata con interpretazioni coinvolgenti del repertorio della cantante britannica.

Un traguardo importante

“Questa ventesima edizione - sottolinea Gerardo Bonifati, direttore artistico del festival - rappresenta un traguardo importante, ma anche un nuovo punto di partenza. Abbiamo voluto costruire un programma che fosse al tempo stesso ricco di suggestioni musicali e profondamente legato all’identità culturale del territorio. Suoni Festival è una festa della musica, ma anche un momento di incontro, di crescita e di condivisione per tutta la comunità”.

“Organizzare questo evento è per noi motivo di orgoglio; il sostegno degli enti pubblici e l'entusiasmo del pubblico ci confermano quanto Suoni Festival sia diventato parte integrante della nostra estate. È un’occasione per valorizzare il centro storico e per offrire a cittadini e visitatori esperienze culturali di qualità” aggiunte Eugenio Iannelli, presidente della Pro Loco di Castrovillari.

“Suoni Festival - ha evidenziato poi il sindaco Domenico Lo Polito - è una delle espressioni più belle della nostra identità culturale. L’amministrazione sostiene con convinzione questo evento che da vent’anni porta arte, musica e bellezza nel cuore della città. Il suo successo dimostra quanto la cultura possa essere motore di sviluppo, coesione e attrattività per Castrovillari e per tutto il territorio del Pollino”.

Musica, memoria e identità

Suoni Festival si conferma come uno degli eventi culturali più significativi del territorio, capace di fondere musica d’autore, valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico, e senso di comunità. Un’occasione imperdibile per vivere l’estate a Castrovillari immersi in un’atmosfera di grande fascino, tra suoni, emozioni e cultura.

Il programma

Mercoledì 9 luglio 2025

Ore 21.00 – “Valerie” , Omaggio ad Amy Winehouse – Elina Sandkvist

– , Omaggio ad Amy Winehouse – Ore 21.15 – “Rezenda Trio” – Nico Rezende

– – Ore 22.15 – “La nostra storia” – Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte

Giovedì 10 luglio 2025

Ore 21.00 – “Back to Black” , Omaggio ad Amy Winehouse – Elina Sandkvist

– , Omaggio ad Amy Winehouse – Ore 21.15 – “Smooth” – Cappuccio Collective

– – Ore 22.00 – “Summer Tour” – Marco Carta, al piano Antonio Laviero

Venerdì 11 luglio 2025