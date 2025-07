Caffè letterari del Rhegium Julii, il primo ospite è il romanziere Montefoschi

Giorgio Montefoschi

Sono molti gli appassionati che considerano i Caffè letterari come un’occasione propizia per consumare un incontro con la cultura del nostro tempo o con la scienza, attraverso incontri ravvicinati con protagonisti che hanno già dato grande prova di sé o cercano essi stessi conferme alle loro intuizioni mai addomesticate dagli eventi.

Il primo ospite 2025 dell'evento del Circolo Rhegium Julii è il romanziere Giorgio Montefoschi autore del volume U’indicibile tenerezza, editore La nave di Teseo. L’incontro si terrà domani, lunedì 7 luglio, nella sede del Circolo tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria, alle ore 21.30.

L'autore

Premio Strega 1984 per il romanzo La casa del padre; Premio Fregene 1999 e Premio Rhegium Julii per il romanzo Non desiderare la donna d’altri; Premio Mondello 2009 per il romanzo La sposa; Premio Elba 2009 per il romanzo Le due ragazze con gli occhi verdi. Vincitore del Premio Selezione Campiello e del Premio Bergamo.

Montefoschi è laureato in lettere presso l’Università la Sapienza, pubblica il suo primo romanzo Ginevra nel 1974. Ha frequentato Alberto Moravia e Achille Festa Campanile.

Ha collaborato inoltre con il Corriere della sera e il programma TV Mixer cultura di Gianni Minoli e Aldo Bruno. Ha scritto oltre 20 romanzi e libri di viaggio e saggistica. Ha tradotto Frank Kermode, Evan Hunter e Arthur Koesller. Ha scritto introduzioni e prefazioni sull’Apologia di Socrate di Platone, per Jhon Updike, Thomas Hardy, Mario Soldati, Edgar Lee Masters, Plutarco, Thomas Mann, Gandhi, Isaac Bashevis Singer.

Nel corso della serata, dopo i saluti di Ezio Privitera, Presidente del Circolo tennis “Rocco Polimeni” e Giuseppe Bova Presidente del Circolo “Rhegium Julii”, seguirà l’intervento dell’autore ed a seguire il confronto con le domande di Benedetta Borrata, Rosellina Falduto e Nunzia Corigliano".