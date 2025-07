Musica. “Passi da gigante”, disponibile da oggi l’ultimo album di Lou Vice

Lou Vice, al secolo Luigi Longo

“Passi da gigante” è il nuovo album di Lou Vice, al secolo Luigi Longo, cantante originario di Mesoraca, nel crotonese. Il disco è un viaggio interiore in un mondo che corre troppo in fretta con ogni brano che rappresenta un passo lungo, un percorso fatto di radici, memoria, serenità, alienazione e desiderio di evasione.

L’album si apre con due brani strumentali: Radici, che richiama la forza delle origini, e Milano Laghi, che mette in dialogo la frenesia della città con la quiete naturale dei laghi.

L’instabilità del presente

Con E se domani invece l’artista affronta la paura del cambiamento e l’instabilità del presente mentre con Un attimo così celebra la bellezza dei momenti semplici e autentici.

In L’ospite Lou Vice esplora la sensazione di sentirsi intrappolati in una routine non scelta, mentre Corfù rappresenta il sogno di un altrove, un’isola ideale fuori dal tempo.

La pausa e la riflessione

Il viaggio si conclude con In coda, brano che chiude l’album e simboleggia un momento di pausa e riflessione. La coda diventa metafora dell’attesa, della sospensione tra ciò che si è vissuto e ciò che ancora deve arrivare. È un invito silenzioso a rallentare, a guardarsi dentro e a prepararsi per ciò che verrà.

Tra Rho e Mesoraca

L’intero album è stato registrato, arrangiato, mixato e prodotto dallo stesso autore nella Zaràvia Home Studio di Rho, tra novembre 2024 e maggio scorso. La masterizzazione è avvenuta al Materia Sonora Studio di Mesoraca. Unica collaborazione quella con la moglie Maria Rosa Londino, che ha contribuito con il battito di mani in Corfù.

Rock, pop e sperimentazione

Musicalmente, Passi dal gigante fonde rock, pop e sperimentazione in una forma emotiva e personale. Le influenze vanno da Lucio Battisti a Manu Chao, passando per Ivan Graziani, CSI, Oasis, Diaframma, Santana, Testament e Red Hot Chili Peppers.

“È un album pensato per chi ha bisogno di fermarsi un attimo, ritrovare sé stesso e riprendere il proprio viaggio con occhi nuovi” afferma lo stesso Lou Vice.

Da oggi, lunedì 7 giugno, l'album è stato distribuito in tutti gli store digitali, su cd e per la prima volta, su vinile in edizione limitata e numerata.