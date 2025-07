Scalea. Sicurezza stradale: due denunce e due patenti ritirate

I Carabinieri di Scalea hanno eseguito nei giorni scorsi dei controlli sulla guida sotto l’effetto di stupefacenti utilizzando di un laboratorio mobile che ha consentito di effettuare contestualmente gli accertamenti medici sullo stato di alterazione psicofisica dovuto appunto all’eventuale assunzione di droghe o sostanze psicotrope.

In questo contestato sono stati quindi controllati trenta veicoli e trentadue soggetti, due dei quali denunciati in stato di libertà alla Procura di Paola in quanto trovati al volante sotto l’influenza di stupefacente. Uno, perquisito, è stato anche trovato con circa 10 grammi di hashish, per cui è stato segnalato alla Prefettura.

Un’autovettura è stata invece sottoposta a sequestro per la successiva confisca e due patenti sono state ritirate per la sospensione.

Il servizio rientra nell’accordo di collaborazione finalizzato ad accrescere l’efficacia delle verifiche alla circolazione stradale e stipulato tra il Comando Generale dell’Arma e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del piano nazionale sicurezza stradale 2030.