Scalea. Alla guida sotto l’effetto di droga e alcol: controllati oltre 90 conducenti

Oltre novanta persone e una cinquantina di mezzi, tra veicoli e ciclomotori, controllati durante la notte. Cinquanta conducenti sottoposti all’etilometro e al precursore droga; due automobilisti denunciati per guida sotto l’effetto di stupefacenti, prevalentemente cannabis, e altrettanti sanzionati per essere stati trovati al volante in stato di ebbrezza; cinquanta i punti decurtati e tre patenti di guida ritirate ai fini della sospensione.

È questo il bilancio della campagna “E…state con noi” svolta a Scalea, in Piazza Aldo Moro, nella serata del 9 agosto scorso, dagli agenti della Polizia Stradale locale che hanno incontrato la cittadinanza ed i molti turisti che affollano la località balneare, dedicando particolare attenzione all’attività di prossimità per promuovere la cultura della legalità e sensibilizzare sui comportamenti responsabili e prudenti alla guida.

Una attività di prossimità che ha destato interesse e curiosità verso lo stand allestito dalla Stradale ed in cui sono stati esposti gli strumenti in dotazione tra precursori, droga test ed etilometri, oltre ai mezzi di servizio.

Ma l’opera dei poliziotti della Stradale non si è fermata alla sola attività di prossimità, protraendosi nella nottata successiva lungo la Statale 18 Tirrena Inferiore, con il preciso obiettivo di contrastare una delle cause principali degli incidenti, ovvero la guida sotto l’effetto di alcool e di stupefacenti.

Nel servizio è stato quindi impiegato un laboratorio mobile specializzato con a bordo personale medico e paramedico e un chimico analitico di laboratorio, che ha effettuato gli esami con esiti pressoché immediati sui conducenti per verificare l’eventuale alterazione dovuta all’assunzione di droghe.

I risultati raggiunti, e riportati all’inizio, hanno evidenziato che per la tipologia di infrazioni elevate, ovvero la guida sotto l’influenza di alcool e droga, la fascia oraria più a rischio continua ad essere quella notturna, dall’una alle sei, e che la maggior incidenza al volante in stato di alterazione riguarda gli uomini in una fascia di età compresa tra i 18 anni ed i 30.