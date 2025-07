Parte la nuova stagione 2026 di Miss Mondo Calabria

Parte la nuova stagione 2026 con le selezioni ufficiali per la Regione Calabria, del concorso più antico e prestigioso a livello mondiale: parliamo di Miss Mondo.

Scelte già delle suggestive location per ospitare le tante aspiranti, organizzata dalla nota agenzia di eventi 'andreacogliandroeventi' in collaborazione con la GZ Management, responsabili per la provincia di Cosenza e Crotone.

Tutto pronto quindi già' dal 19 Luglio a Pietrapaola presso la bellissima “Corte dei Sabatini” per ospitare la prima tappa, continuando a scendere verso sud dove le più rinomate città calabresi ospiteranno lo storico concorso, unendo moda e spettacolo, dove la bellezza sarà la vera protagonista della stagione 2026.