Al Rendano Arena di Cosenza i Pink Floyd Legend

Prosegue il cartellone di Rendano Arena #Restartlivefest, la sezione estiva della rassegna L’Altro Teatro. Dopo il rock e la voce graffiante di Loredana Bertè, la musica internazionale di Amii Stewart - accompagnata dal maestro Giuseppe Arezzo al pianoforte, da Tarcisio Molinaro alle percussioni e da 35 elementi dell’Orchestra Sinfonica Brutia – venerdì 11 luglio, alle ore 21.30, saliranno sul palco di piazza XV Marzo a Cosenza i Pink Floyd Legend.

Nati nel 2005, sono oggi riconosciuti come il gruppo italiano che rende, in ogni loro spettacolo, il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd grazie alla realizzazione di show perfetti, frutto dello studio approfondito delle partiture e dei concerti live che la band inglese ha proposto nel corso degli anni.

Il tour estivo dei Pink Floyd Legend partirà proprio da Rendano Arena con l’esecuzione integrale di The Dark Side of the Moon - insieme all’OSB, Orchestra Sinfonica Brutia - e una selezione di Greatest Hits, ovvero i brani più rappresentativi dei 50 anni di carriera dei Pink Floyd.

Considerato come il capolavoro assoluto della storica band britannica, The Dark Side of the Moon è un disco entrato nel mito per numero di copie vendute, per la tecnica di registrazione, per i temi proposti, per la sua bellezza e, per certi versi, anche per la semplicità delle melodie, che segna l’inizio della maturità artistica dei Pink Floyd.

Sul palco di Rendano Arena, Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paolo Angioi (chitarre, basso e cori), Emanuele Esposito (batteria).

Completano la formazione Valerio Bulzoni (chitarra), Manfredi Roberti (basso), Giorgia Zaccagni, Daphne Nisi Mete, Claudia Marss e Francesca Ciampa (cori) e Maurizio Leoni (sassofono solista).

Ad accompagnare la band, l’Orchestra Sinfonica Brutia, composta da 23 elementi tra archi e ottoni, diretta dal Maestro Giovanni Cernicchiaro.