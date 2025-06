Al Rendano Arena Loredana Bertè col suo nuovo tour “50 da ribelle”

Loredana Bertè

Rendano Arena #Restartlivefest, la sezione estiva della Rassegna L’Altro Teatro, è pronta ad accogliere la regina incontrastata del rock italiano, Loredana Bertè, che torna live con il suo nuovo tour “50 da ribelle”.

Giovedì 26 giugno, alle ore 21.30, si esibirà in piazza XV Marzo a Cosenza, accompagnata dalla sua storica ed esplosiva band, Bandabartè, per celebrare cinque decenni di carriera e di grandi successi indimenticabili.

Libera, autentica, ribelle

Libera, autentica, ribelle. Loredana Bertè porta sul palco tutto il suo mondo, la sua spregiudicatezza e il desiderio costante di ribellarsi ai pregiudizi, ricordando che la musica è sempre stata la sua salvezza. Un grande ritorno a Cosenza per la cantautrice calabrese che dopo aver infiammato Rendano Arena nell’estate del 2021, torna in quella stessa piazza per riabbracciare il suo pubblico in un viaggio musicale capace di unire diverse generazioni.

I successi in scaletta

In scaletta, non mancheranno “Il Mare d’inverno”, “Sei Bellissima”, “Pazza”, “Non sono una signora”, fino a “Una stupida scusa”, il nuovo singolo estivo scritto insieme ai Boomdabash, a sette anni dal grande successo “Non ti dico no”, doppio Disco di Platino. Un ritorno attesissimo, che promette energia, emozione e tante sorprese.

Il cartellone di Rendano Arena #Restartlivefest, la sezione estiva della Rassegna L’Altro Teatro, curata da Gianluigi Fabiano e patrocinata dal Comune di Cosenza, proseguirà poi mercoledì 2 luglio, ore 21.30, con il più grande live show anni Novanta d’Italia.

Tornare agli anni 90

“Voglio tornare negli anni 90” è uno spettacolo unico nel suo genere, pensato per tutte le età: due ore di festa con ballerini, dj, frontman, mascotte ed effetti speciali, per rivivere le atmosfere indimenticabili di un decennio iconico. Un concentrato di energia e nostalgia con le hit di Gigi D’Agostino, Gabry Ponte, 883, Corona, Eiffel 65 e tanti altri. Una serata tutta da cantare e ballare".