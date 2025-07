Statua simbolo della Calabria, la proposta di “Prima Italia 1982”: “Sia di Re Italo”

Con un bando, recentemente, la Sacal (Società che gestisce gli aeroporti Calabresi) si è rivolta ad artisti di fama riconosciuta per la realizzazione di un’opera d’arte contemporanea che rappresenti la cultura e l’identità della Calabria.

Un’opera che, quasi sicuramente dal 2026, dovrebbe essere il simbolo dei tre aeroporti di Reggio, Lamezia e Crotone; e molto probabilmente anche il logo della stessa società.

Il bando indica il tipo di caratteristiche che dovrebbe avere la scultura o l’installazione, finalizzata ad evidenziare (attraverso la simbologia artistica) l’identità storica, paesaggistica e culturale della Calabria.

L’associazione culturale informale “Calabria Prima Italia 1982”, fondata nell’aprile 1982 a Badolato da Domenico Lanciano, allora bibliotecario comunale, invita gli artisti in concorso e la stessa Sacal a voler considerare Re Italo come una figura unificante non soltanto di tutta la Calabria, ma dell’intera Italia, avendo dato il nome a tutta la nazione ben 3500 anni fa.

Secondo Lanciano Re Italo sarebbe “quella statua che nel modo migliore, posizionata negli aeroporti calabresi, potrebbe simbolicamente accogliere chi arriva e salutare chi parte, specialmente i turisti e, in particolare, i calabresi e gli italiani residenti all’estero”

D’altra parte l’associazione è da parecchio tempo che va ripetutamente proponendo di realizzare una statua di Re Italo da posizionare davanti all’aeroporto di Lamezia Terme oppure all’ingresso della Cittadella regionale di Germaneto di Catanzaro proprio come simbolo unificante non soltanto della Calabria ma dell’Italia intera.

E aveva pure proposto di intitolare a Re Italo l’aeroporto di Lamezia Terme. Tale intitolazione o la statua “dovrebbero essere soltanto una iniziale tappa sociale, pubblica ed istituzionale per la valorizzare la “Prima Italia” ovvero tutto quel risplendente e fondamentale periodo che va orientativamente dai tempi di Re Italo (sedici generazioni prima della guerra di Troia, cioè dal 1500 a. C. circa) all’estensione del nome fino alle Alpi da parte dell’imperatore romano Ottaviano Augusto (63 a.C. – 14 d. C.)”.