Premio Bellisario, sabato su RaiUno anche una scuola di danza calabrese

Ci sarà anche un “pezzo” di Lamezia Terme alla 37esima edizione del premio “Marisa Bellisario”, il prestigioso riconoscimento dedicato alle donne che hanno fatto la differenza, che sarà trasmesso in seconda serata su Rai 1 sabato 12 luglio.

Nel corso della manifestazione, che sarà condotta da Gabriele Corsi, si esibiranno sul palco le ballerine della Sismo di Lamezia, con una coreografia contro la violenza sulle donne.

L'eccellenza

Il gruppo, che incarna l'eccellenza femminile in modo autentico e vibrante, è stato selezionato tra tantissime altre scuole provenienti da tutta Italia ed è guidato dalle sorelle Valentina e Benedetta Morello, direttrici artistiche e ballerine di danza classica, moderna e contemporanea, che da anni trasformano passione e sacrificio in arte.

A dare vita alle coreografie sono giovani donne che danzano con il cuore, tra studio universitario, lavoro e prove, riescono a ritagliarsi spazi preziosi per coltivare ciò che amano, mostrando che la danza può essere anche forma di resilienza e identità.

Il gruppo

Il gruppo, formato da Debora Priamo, Rebecca e Sara Toscano, Denise Scopelliti, Lucrezia Mete, Miriam Pultrone, Carla Vinci, Sophia Arcuri, Mariagrazia Calabrese, Anastasia Scarfò, Emanuela Bevilacqua, Elisa Iovane, Diletta Mastroianni, Clarissa Amendola, Asia Villella e Francesca Vinci, è compatto, affiatato e nei loro gesti c'è la bellezza delle emozioni condivise. Ad agosto il gruppo partirà per New York per portare le loro coreografie all’Alvin Ailey Dance Theatre.

La determinazione

Un cammino fatto di talento e determinazione: le due sorelle non si sono mai fermate, studiano, si formano e partecipano a stage in tutta Italia con grandi nomi della danza.

Il loro curriculum è costellato di successi: finaliste a “Ballando on the Road” nel 2019 e 2023; vincitrici del “Premio di Danza in Fiera a Firenze” nel 2020; per ben 2 volte insignite del premio “Carla Fracci” nel 2020 e 2024.

Le partecipazioni

Nel corso dell'anno scolastico appena concluso, la Sismo ha partecipato al progetto scolastico "Come Canne al Vento" contro l'uso e abuso di alcol e sostanze, realizzando due coreografie di grande impatto emotivo e presentato agli studenti lametini. Il prossimo anno scolastico la Sismo sarà protagonista del progetto scolastico “Chiediti se sono Felice” legato a diverse problematiche adolescenziali, che vedrà le giovani ballerine esibirsi nei più importanti Istituti scolastici della Calabria.