Provincia, M5S: “disavanzo da 89mln e presidente se ne va in giro per il mondo”

Il Coordinatore del Movimento 5 Stelle della Provincia di Cosenza, Giuseppe Giorno, esprime profonda preoccupazione "per la grave situazione finanziaria dell’ente provinciale, aggravata da un disavanzo di bilancio pari a 89 milioni di euro, come riportato dagli organi di stampa".

Una cifra che a suo dire "rappresenta una vera emergenza istituzionale e che impone risposte immediate e trasparenti da parte della presidente Rosaria Succurro"

Secondo quanto emerso dal rendiconto 2024, il disavanzo sarenne cresciuto in modo esponenziale negli ultimi tre anni, passando da circa 30 milioni a 89 milioni di euro.

"Una voragine finanziaria - dice ancora Giorno - che rischia di compromettere la capacità della Provincia di garantire servizi essenziali come la manutenzione delle strade, l’edilizia scolastica e il supporto ai comuni più fragili. In questo contesto, desta forte perplessità la scelta della presidente Succurro di continuare a partecipare a missioni internazionali in Paesi come Kosovo, Albania, Cina, Senegal e, da ultimo, Malta, con l’obiettivo dichiarato di promuovere la Sila"

"La Provincia, tuttavia, non detiene competenze in materia di relazioni estere, e non è stato chiarito chi abbia sostenuto i costi delle trasferte, quali risultati concreti siano stati ottenuti e in base a quali criteri siano state autorizzate tali iniziative" continua.

Il Movimento 5 Stelle ritiene che, in un momento così delicato per le finanze dell’ente, ogni risorsa debba essere destinata alle reali priorità del territorio.

"È inaccettabile che, mentre mancano fondi per scuole e infrastrutture, si continuino a finanziare viaggi istituzionali privi di trasparenza e di ricadute misurabili" sottolinea il coordinatore.

“In un momento in cui la Provincia di Cosenza è tecnicamente sull’orlo del dissesto - incalza Giorno - è inaccettabile che si continuino a spendere risorse per viaggi all’estero senza alcuna trasparenza né ritorno concreto per il territorio. Il Movimento 5 Stelle chiede che la presidente Succurro riferisca pubblicamente sull’origine del disavanzo, sui costi delle missioni internazionali e sulle misure che intende adottare per evitare il collasso dell’ente. La politica deve tornare a occuparsi delle priorità reali dei cittadini, non di passerelle istituzionali”.

Il 5stelle chiede inoltre la pubblicazione integrale dei costi sostenuti per le missioni internazionali, di conferire urgentemente ai Consiglieri provinciali e ai sindaci, e l’elaborazione di un piano di rientro finanziario realistico e condiviso.

Il Movimento assicura poi che continuerà a vigilare affinché la Provincia di Cosenza sia amministrata "con trasparenza, sobrietà e rispetto per i bisogni reali del territorio".