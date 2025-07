San Giovanni in Fiore, partiti i lavori per la nuova mensa della “Matteotti”

A San Giovanni in Fiore prosegue il programma di incremento e valorizzazione del patrimonio scolastico comunale, avviato dalla sindaca Rosaria Succurro e dalla sua giunta. Sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova mensa al servizio della scuola primaria “Giacomo Matteotti”, grazie a un nuovo finanziamento pubblico di quasi 240 mila euro.

«Questa mensa – dichiara la Sindaca Succurro – si aggiunge a quelle già ristrutturate e fa parte di un progetto più ampio della nostra amministrazione, che prevede il recupero e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici, la riqualificazione delle palestre e la costruzione di nuovi asili. È un percorso ispirato a un principio che ci distingue: il benessere dei minori e la qualità del tempo scolastico».

Nella scuola “Matteotti” si sta intervenendo con grande attenzione all’eliminazione delle barriere architettoniche e all’accessibilità degli spazi, per consentire un uso pieno e sicuro anche da parte di persone con disabilità motorie o sensoriali. «Investire in mense moderne e inclusive – conclude la Sindaca – significa anche puntare sulla salute, sulla crescita e sulla felicità dei nostri bambini, che sono la nostra priorità».