Il ciclo-tour Filcams Cgil arriva in Calabria: memoria e diritti sulle strade

Il ciclo-tour organizzato dalla Filcams Cgil, iniziato in Piemonte e attraversato Toscana, Lazio, Campania e Basilicata, si conclude oggi 11 luglio con l’ultima tappa a Tropea e Lamezia Terme.

Questa iniziativa sindacale ha attraversato diverse regioni italiane per promuovere temi importanti come la sicurezza dei ciclisti, il turismo sostenibile e il rispetto dei lavoratori.

Nel percorso del ciclo-tour si trova il monumento dedicato agli otto ciclisti vittime della tragedia di Lamezia Terme del 2010. "In questa occasione, abbiamo voluto rendere omaggio a quelle vite spezzate, lasciando un mazzo di fiori e una maglietta simbolo del ciclo-tour, a testimonianza del nostro impegno nel ricordare e valorizzare la memoria di quegli appassionati e lavoratori" hanno commentato i promotori.

"Rappresenta - hanno continuato - molto più di una semplice manifestazione sportiva: è una manifestazione sindacale che lancia un messaggio forte a favore della sicurezza stradale, della mobilità sostenibile e della tutela dei diritti di chi usa la bicicletta, sia per lavoro che per turismo".

"In Calabria - hanno inoltre aggiunto - vogliamo promuovere un modello di turismo che valorizzi le bellezze naturali e culturali, offrendo un’alternativa concreta e responsabile ai tradizionali mezzi di trasporto. Infine, sottolineiamo l’importanza della bicicletta come mezzo di lavoro per molti, come i riders, e ribadiamo il nostro impegno a garantire sicurezza e diritti a tutti i lavoratori".

"Continueremo a sostenere queste battaglie, convinti che la memoria, la sicurezza e il rispetto del lavoro siano valori imprescindibili per costruire un futuro migliore" hanno concluso i sindacalisti.