Cisl scuola prima organizzazione rsu sul territorio cosentino

Si è svolto nei giorni scorsi a San Pietro in Guarano, il consiglio generale della Cisl Scuola Cosenza guidata dal segretario territoriale Enzo Groccia, presente il segretario generale dell’Ust Cisl Cosenza Michele Sapia e il segretario generale Cisl scuola Calabria Raffaele Vitale.

Il segretario Enzo Groccia, nella sua relazione introduttiva, ha condiviso con i componenti del consiglio generale i risultati della recente campagna Rsu 2025, in cui la federazione Cisl Scuola di Cosenza si è riconfermata come prima organizzazione nel territorio cosentino con il 28% dei voti validi. Groccia ha inoltre illustrato l’attuale stato delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, ancora in corso, sottolineando che il prossimo incontro tra l’Aran e le organizzazioni sindacali si terrà il 15 luglio.

Durante il dibattito è intervenuto Michele Sapia, segretario generale della CISL Cosenza; "La comunità scolastica è essenziale per il presente e il futuro del nostro territorio - ha dichiarato Sapia - in una fase cruciale in cui è necessario conciliare sviluppo e sostenibilità, intelligenza umana e artificiale. Ringraziamo tutte le donne e gli uomini della nostra federazione per lo straordinario risultato ottenuto alle ultime elezioni RSU, frutto di un impegno costante e coraggiosa attività sindacale nel mondo scolastico territoriale. Tuttavia, servono maggiori investimenti nella formazione per il capitale umano, percorsi di partecipazione e confronto, e un impegno condiviso per contrastare le troppe e inaccettabili aggressioni che si verificano nelle scuole. Oggi ribadiamo che servono più insegnanti e maggiori investimenti in edilizia scolastica, politiche incisive contro la dispersione scolastica e scuole sempre più connesse al mondo del lavoro, attraverso innovazione, formazione e programmazione educativa."

A concludere i lavori, il segretario generale CISL Scuola Calabria Raffaele Vitale che ha annunciato: "Dopo l’informativa nazionale con le organizzazioni sindacali da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è ormai imminente l’avvio delle procedure di assunzione a tempo indeterminato dei docenti per l’anno scolastico 2025/2026".

L’incontro ha rappresentato un momento importante di confronto interno, rafforzando il ruolo della CISL Scuola sul territorio e riaffermando l’impegno per una scuola pubblica sempre più centrale, qualificata e sicura.