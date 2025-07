Prodotti scaduti e privi di tracciabilità: sequestrati 250 chili di alimenti a Taurianova

Un'attività commerciale dedita alla vendita ed alla somministrazione di prodotti alimentari è stata attenzionata da un controllo da parte della Polizia, assieme agli ispettori tecnici sanitari del Sian di Palmi ed all'Asp di Reggio Calabria, nell'ambito di una più vasta serie di attività per contrastare le violazioni ambientali ma anche riguardo la sicurezza alimentare e del lavoro.

All'interno di un esercizio commerciale ubicato a Taurianova gli agenti hanno rinvenuto ben 250 chili di prodotti alimentari di vario genere, surgelati e non, in parte scaduti ed in parte privi di tracciabilità. Il tutto è stato sequestrato in attesa di ulteriori verifiche.

Ma non solo: all'interno dell'attività è stata anche accertata la presenza di una dipendente "in nero", senza regolare contratto di lavoro. Motivo per cui 'attività è stata segnalata all'autorità giudiziaria e sanzionata a livello amministrativo.