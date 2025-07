Con l’operazione Alto impatto, a Cosenza controllate oltre duecento persone

Agli abituali controlli di tutte le Forze dell'ordine, nella giornata di ieri - venerdì 11 luglio - si sono sovrapposti quelli straordinari dell'operazione “Alto Impatto”, avviata in tutto il territorio della provincia di Cosenza, dalla Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, decisa a seguito di Riunione Tecnica di Coordinamento in Prefettura. Il potenziamento delle attività, è finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere.

Le ispezioni si sono concentrate nelle vie del centro cittadino ed in particolare presso l’area delle Autolinee. In stretta sinergia operativa, sono stati effettuati posti di blocco che hanno consentito l’identificazione di un elevatissimo numero di soggetti, nonché di monitorare numerose persone sottoposte agli obblighi di legge, elevare sanzioni al Codice della Strada.

Maggiore attenzione è stata data alle aree maggiormente frequentate da persone di nazionalità straniera, al fine di contrastare con efficacia l’immigrazione clandestina.

Il lavoro svolto, ha portato a: 224 persone identificate, di cui 65 cittadini extracomunitari; 106 veicoli controllati; 119 persone con pregiudizi penali; 14 posti di controllo e 7 violazioni al Codice della Strada.

Il servizio Alto Impatto, continuerà senza interruzione, al fine di prevenire e contrastare ogni tipo di azione delittuosa a garanzia della sicurezza dei cittadini.