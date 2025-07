Cropani festeggia il decimo anniversario dell’ Avis Comunale

"La comunità di Cropani si è riunita con entusiasmo per celebrare un traguardo significativo: il decimo anniversario dell'Avis comunale Cropani. L'evento ha visto la partecipazione di numerose autorità, donatori, volontari, amici e sostenitori, tutti riuniti per festeggiare dieci anni di impegno e solidarietà.

"È stata anche un'occasione - si legge in una nota di resoconto dell'evento - per ringraziare e consegnare ai donatori più assidui le benemerenze in argento e oro, oltre ai medici, infermieri, collaboratori, istituzioni civili e religiose che hanno costantemente supportato l'associazione.

Hanno partecipato all’iniziativa le delegazioni delle Avis comunali di S. Pietro Apostolo - Pentone - Petronà, Sersale, i rappresentanti dell’Avis Provinciale di Catanzaro e Regionale, le autorità religiose, il Sindaco di Cropani, il Comandante della Stazione dei carabinieri di Cropani Giuseppe Tripaldi.

L’evento ha avuto inizio con la S. Messa officiata dai parroci di Cropani Marina e Cropani. Don Raffaele Feroleto ha benedetto e lodato volontari e donatori, per la nobile azione della donazione verso il prossimo e invitato tutti a prendervi parte per darsi agli altri.

A seguire un momento istituzionale in cui sono intervenuti: Masino De Fazio 1° presidente Avis Cropani, che ha raccontato il percorso della nascita di Avis Cropani; Raffaele Mercurio Sindaco, Lionello Santoro tesoriere Avis provinciale, Mario Miriello Consigliere Avis regionale e Franco Parrottino Consigliere Avis Nazionale.

Tutti hanno ringraziato volontari e donatori, per quello che fanno, e hanno dichiarato la disponibilità ad adoperarsi perché l’azione continui sempre più forte. Dopo la consegna delle benemerenze, l’Avis di Cropani ha offerto un buffet a cui è seguita la rappresentazione teatrale “Sister …Azz” del Teatro Hercules di Piero Procopio, al teatro di piazza S. Marco pieno all'inverosimile.

Applausi e felicitazioni hanno accompagnato lo svolgimento di tutta la serata, che ha visto l’apprezzamento di tutti i partecipanti per lo sforzo organizzativo messo in campo dai volontari e dai Consiglieri dell’Avis comunale Cropani. Una serata di riflessione, ringraziamento e divertimento per donatori e popolazione".