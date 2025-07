Piana: Al volante positivi ad alcol e droga, denunciati nove automobilisti

Fine settimana, quello appena trascorso, all’insegna dei controlli da parte dei Carabinieri, che nelle scorse ore hanno intensificato la loro presenza nei centri urbani e lungo le principali vie di comunicazione della piana di Gioia Tauro.

Una sorta di prova generale in vista del mese di agosto, quando questa parte della provincia reggina si animerà con eventi culturali e religiosi, per i quali si prevede una significativa presenza di visitatori

Alla guida “alterati”

Il servizio ha visto impegnati numerosi uomini e mezzi, con il supporto di pattuglie dislocate in diversi punti strategici del territorio. Posti di controllo sono stati attivati sia nei centri cittadini che in aree più periferiche, permettendo una copertura capillare e una presenza dissuasiva.

In particolare, le attività su strada hanno portato alla denuncia di nove conducenti, colti alla guida in condizioni di alterazione psicofisica e risultati positivi all’alcol test o al test per stupefacenti. Uno di questi è stato anche segnalato alla Procura di Palmi, perché a bordo del veicolo aveva nascosto varie dosi di marijuana.

In giro col coltello

Inoltre, a Polistena, i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Taurianova hanno fermato un giovane pregiudicato che si aggirava per le vie del centro con un coltello a serramanico nascosto fra i vestiti. Anche per lui è scattata la segnalazione in Procura.

Sempre a Polistena, i Carabinieri hanno sorpreso due detenuti domiciliari fuori dalle rispettive abitazione. Avendo violato le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, sono stati quindi denunciati per evasione.