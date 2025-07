Sorvegliato speciale, ma alla guida dell’autocarro: finisce in manette

Nella serata del 14 luglio scorso, i Carabinieri della Stazione di San Gregorio d’Ippona, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 31enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

L’uomo, infatti, è stato sorpreso alla guida del proprio autocarro in via G. Levato di Vibo Valentia, in violazione dell’obbligo di permanere presso il domicilio nelle ore notturne, con rientro previsto entro le 22:30.

Informata l’Autorità Giudiziaria, è stata disposta la sottoposizione agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. L’attività si inserisce nel quadro dei controlli finalizzati al rispetto delle misure di prevenzione personali.