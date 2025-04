Disordini partita di seconda categoria: un arresto e dieci proposte daspo

Il 6 aprile scorso, i Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne di San Gregorio d’Ippona il quale - nel corso di alcuni disordini che si sono verificati durante l’incontro di calcio tra l’Asd San Costantino e Francica, valido per il campionato di seconda Categoria, ha opposto resistenza ai militari che erano intervenuti per calmare gli animi.

Infatti, al termine dell’incontro (sino a quel momento svoltosi regolarmente), si sarebbe creata un'atmosfera violenta sia in campo che sugli spalti.

Nell’occasione, i militari, supportati da una pattuglia della Questura del capoluogo, hanno identificato dieci persone che avrebbero contribuito all’esasperazione.Quest'ultime, sono state inoltre segnalate, per l’eventuale emissione del Daspo nei loro confronti.