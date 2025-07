Santa Maria del Cedro: 1,5mln dal Fondo Sport e Periferie per lo stadio Valente

Importante traguardo per il Comune di Santa Maria del Cedro, inserito tra i beneficiari del Fondo “Sport e Periferie” 2025, promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con un decreto firmato dal Capo del Dipartimento, Flavio Siniscalchi, è stato approvato l’elenco definitivo dei progetti finanziati nell’ambito della Linea di intervento “A”, dedicata alla realizzazione o alla riqualificazione di impianti sportivi situati in aree svantaggiate o periferiche.

A Santa Maria del Cedro è stato assegnato un finanziamento di 1.500.000 euro, destinato alla riqualificazione dello stadio “Egidio Valente” nella frazione di Marcellina. Le risorse fanno parte di un investimento complessivo di oltre 64 milioni di euro, finalizzato a sostenere numerosi interventi sportivi su scala nazionale. A renderlo noto l'ente comunale.

"L’obiettivo del Fondo “Sport e Periferie” - continua la nota - è ridurre gli squilibri economici e sociali, promuovere la cultura sportiva e incentivare la pratica agonistica, sia a livello nazionale sia internazionale. Il decreto di approvazione, pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport, ha valore di notifica ufficiale.

La riqualificazione dello stadio Egidio Valente rappresenterà un passo significativo per potenziare le infrastrutture sportive locali e offrire nuove opportunità di aggregazione e crescita alla comunità di Santa Maria del Cedro.

Grande la soddisfazione del sindaco Ugo Vetere, che ha definito il finanziamento un’opportunità preziosa per lo sviluppo dello sport e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Il primo cittadino ha voluto ringraziare in particolare l’ingegnere Claudio Adduci, Responsabile dell’Area Tecnica Settore Lavori Pubblici e Demanio del Comune, e i suoi collaboratori, per il lavoro svolto nell’ottenimento del contributo.

Il nuovo finanziamento si aggiunge ad altri importanti interventi in corso sul territorio: circa un milione di euro è stato destinato alla riqualificazione dell’area di via Laos, a Marcellina, dove sorge il campetto ex parrocchia acquistato grazie all’impegno di Don Ennio Stamile, mentre ulteriori 700.000 euro finanzieranno il completamento del campo sportivo nel capoluogo".