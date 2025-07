Crotonesi indisciplinati, in sole tre settimane elevate oltre 650 multe

Continua la “guerra” i crotonesi indisciplinati, soprattutto al volante. La polizia locale, coordinata dal comandante Francesco Iorno, ha avviato difatti una serie di servizi per garantire la sicurezza stradale ed il controllo del territorio, concentrandosi particolarmente nella aree e negli orari della movida estiva.

Le attività effettuate solo in quest’ultimo contesto, nella settimana conclusiva del mese scorso, hanno consentito così di elevare 326 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui l’occupazione dei posti riservati ai disabili, i parcheggi agli incroci o sui marciapiedi e gli attraversamenti pedonali, o per il mancato rispetto dei divieti di fermata e sosta con rimozione.

Nelle prime settimane di luglio, invece, le multe sono state ben 327, 31 sono state le rimozioni di veicoli parcheggiati in divieto,

con otto invece i veicoli rimossi perché parcheggiati in aree vietate. Un verbale è stato emesso dalla polizia amministrativa commerciale per l’occupazione di suolo pubblico.

Gli agenti hanno poi elevato tre verbali di polizia amministrativa commerciale, anche per occupazione di suolo pubblico; mentre dieci persone sono state contravvenzionate dal Nucleo Operativo Ambientale per aver violate le norme sul corretto conferimento dei rifiuti.