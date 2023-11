Cirò Marina: controlli al contrasto di droga e sicurezza stradale. Denunce e multe

Continua la campagna della Compagnia Carabinieri di Cirò Marina rivolta al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti ed al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Nel fine settimana appena trascorso, anche grazie al dispiegamento di apposito dispositivo coordinato che ha visto l’impiego di vari equipaggi dell’Arma locale, un uomo è stato segnalato come assuntore, poiché ritrovato in possesso di alcune dosi di marijuana, mentre un trentenne del posto è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Crotone, poiché resosi responsabile della cessione dello stupefacente.

Sono state controllate complessivamente 110 persone, 91 veicoli ed elevati 4 verbali di contestazione per infrazione alle norme al Codice della Strada, che hanno riguardato la guida di veicolo sprovvisto della relativa revisione, il mancato impiego della cintura di sicurezza, l’utilizzo di apparecchi telefonici alla guida e l’indisponibilità momentanea dei prescritti documenti.