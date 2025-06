Controlli straordinari tra Cirò e Cirò Marina: denunce e sanzioni

Una serie di controlli straordinari sono stati svolti, nei giorni scorsi, tra Cirò e Cirò Marina, così come richiesto dal Questore di Crotone al fine di prevenire ogni forma di criminalità e controllare i soggetti già con precedenti o agli arresti. I controlli hanno riguardato una vasta gamma di reparti di Polizia, che hanno identificato 348 soggetti e controllato 190 autovetture, oltre a 7 esercizi commerciali tra i due centri abitati.

In particolare, il titolare diu n circolo privato è stato denunciato a piede libero per violazione dei sigilli, posti a seguito di un precedente controllo (svolto il 26 aprile scorso) che aveva portato al sequestro dell'attività. Disposta invece la chiusura di un'attività di meccatronica completamente abusiva, per la quale è stata elevata anche una sanzione di 5.164 euro.

Altre due attività del settore automobilistico - una rivendita di ricambi auto ed una di riparazione turbo-compressori - sono state sanzionate per 1.500 euro ciascuna, in quanto trovate senza gli appositi registri di carico e scarico rifiuti. Tramite i 9 posti di controllo stradale, sono stati elevati invece 5 verbali per mancata revisione del veicolo.