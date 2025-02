Controlli ad “alto impatto” nel cirotano: denunce e sequestri

Proseguendo in maniera sempre più intensa i servizi straordinari ad alto impatto dei Carabinieri del comando provinciale di Crotone. Nei giorni scorsi, infatti, i militari della compagnia di Cirò Marina - assieme alle squadre di intervento operativo del 14° Battaglione Calabria ed e allo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria - hanno effettuato una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

Due soggetti - P.G. e P.A. le iniziali - sono stati denunciati a piede libero per il possesso di 7 grammi di cocaina pura, rinvenuti a seguito di perquisizione domiciliare e veicolare, mentre altri tre soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Crotone quali assuntori di marijuana e hashish, sostanze di cui sono stati trovati in possesso in modiche quantità.

Ancora, M. K. è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, essendo risultato positivo all’alcol test a seguito di controllo su strada, mentre T. G. ed S.S. sono stati segnalati alla Procura di Crotone per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere: il primo, in particolare, oltre che di un coltello a serramanico, è stato trovato in possesso anche di un passamontagna di colore scuro.

Non sono mancati, ancora, i controlli al rispetto del Codice della Strada: oltre alle 8 perquisizioni effettuate e ai 9 esercizi pubblici controllati, sono state identificate 80 persone a bordo di 55 veicoli, elevate 18 contravvenzioni, ritirate 2 patenti di guida e sequestrate 2 autovetture prive di assicurazione.