Controlli ad “alto impatto” a Cirò Marina: sanzioni e denunce

Proseguono i servizi straordinari ad alto impatto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone. Nei giorni scorsi, infatti, i militari della compagnia di Cirò Marina, con il supporto del Nucleo ispettorato del lavoro e del Nas, hanno effettuato una serie di controlli anche in materia di lavoro e legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché in materia di sofisticazioni, frodi alimentari e salute.

In particolare, con il supporto del Nil, è stato denunciato M.F., cinquantunenne titolare di una attività commerciale del luogo, per violazioni attinenti a mancata sorveglianza sanitaria dei dipendenti, mancata autorizzazione all’utilizzo di impianti di videosorveglianza e mancato versamento dello stipendio nei confronti di un dipendente, motivo per il quale è stato sanzionato per 4 mila euro.

Ancora, con il supporto del Nas, sono state comminate sanzioni amministrative per circa mille euro nei confronti di M.C.E., trentasettenne titolare di un bar del centro cittadino, per irregolarità igienico sanitarie strutturali e mancata autorizzazione di un deposito di alimenti e bevande, che è stato chiuso a seguito del controllo.

Nel corso dei servizi, inoltre, M.B.E., diciannovenne, è stato denunciato alla Procura di Crotone per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre P.G., trentatreenne, già sottoposto ad una misura alternativa della detenzione, è stato segnalato alla Prefettura di Crotone quale assuntore di marijuana, sostanza trovata nella sua disponibilità dopo una perquisizione personale.

Un altro trentatreenne, P.V.M., è stato denunciato per porto abusivo di armi o di oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso, senza un valido motivo, di una carabina ad aria compressa di libera vendita e 500 piombini. Non sono mancati, ancora, i controlli al rispetto del Codice della Strada: oltre alle cinque perquisizioni effettuate e agli otto esercizi pubblici controllati, sono state identificate oltre 200 persone a bordo di circa 100 veicoli.